Они серьезно? Dead Space назвали лучшей игрой для страдающих душевными болезнями

Прошедшая премия GAconf Awards 2023 наградила сразу несколько игр, ориентируясь на геймеров с ограниченными возможностями. В частности, сразу две награды получил ремейк Dead Space.

И если категория «Наибольший прогресс благодаря ремейкам/ремастерам или модам» понятна, то «Лучшая игра для геймеров с расстройствами психического здоровья» вызывает недоумение — трудно представить, как именно хоррор с весьма натуралистичными ужасами подходит и без того расшатанной психике.