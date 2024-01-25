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Сегодня, 17:10

Они серьезно? Dead Space назвали лучшей игрой для страдающих душевными болезнями

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото EA

Прошедшая премия GAconf Awards 2023 наградила сразу несколько игр, ориентируясь на геймеров с ограниченными возможностями. В частности, сразу две награды получил ремейк Dead Space.

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И если категория «Наибольший прогресс благодаря ремейкам/ремастерам или модам» понятна, то «Лучшая игра для геймеров с расстройствами психического здоровья» вызывает недоумение — трудно представить, как именно хоррор с весьма натуралистичными ужасами подходит и без того расшатанной психике.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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