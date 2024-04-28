«Sony сделала все как надо» — игроки расхвалили Stellar Blade

Совсем недавно Stellar Blade собрала прекрасные оценки от профессиональной прессы. Теперь же с ней во мнении сошлись и обыкновенные геймеры. Пользовательская оценка игры на MetaCritic составляет 8,9 баллов на основе 828 обзоров, что превышает оценку критиков в 8,2 балла.

И чаще всего хвалят не только формы главной героини, как можно было бы подумать, а геймплей, саундтрек и визуал. Присутствующий негатив же направлен на похожесть с NieR: Automata и не самый яркий сюжет.