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Вопиющий плагиат — вышел геймплейный трейлер «убийцы Таркова»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Arena Breakout: Infinite.
Фото Morefun Studios

Авторы Arena Breakout: Infinite показали геймплейный трейлер игры, который разозлил разработчиков Escape from Tarkov.

«Мы никогда не будем обманывать наших игроков. Наша игра всегда будет бесплатной. Принимаем всех бездомных мародеров! Сегодня мы прощаемся с Тарковым и приветствуем вас в Камоне», — в шутку подметили авторы Arena Breakout в социальных сетях.

Arena Breakout: Infinite.
Фото Morefun Studios

На такую «подколку» создатели Escape From Tarkov ответили:

«Приятного 20-минутного приключения в игру «Вопиющий плагиатор». Туда и обратно», — заявили создатели Таркова.

Закрытый тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая на ПК.

Геймеры обвиняют Battlestate Games в том, что они слишком сильно задрали цену на новое издание Escape from Tarkov: The Unheard Edition. Издание стоит 11 тысяч рублей.

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