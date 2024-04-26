Вопиющий плагиат — вышел геймплейный трейлер «убийцы Таркова»
Авторы Arena Breakout: Infinite показали геймплейный трейлер игры, который разозлил разработчиков Escape from Tarkov.
«Мы никогда не будем обманывать наших игроков. Наша игра всегда будет бесплатной. Принимаем всех бездомных мародеров! Сегодня мы прощаемся с Тарковым и приветствуем вас в Камоне», — в шутку подметили авторы Arena Breakout в социальных сетях.
На такую «подколку» создатели Escape From Tarkov ответили:
«Приятного 20-минутного приключения в игру «Вопиющий плагиатор». Туда и обратно», — заявили создатели Таркова.
Закрытый тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая на ПК.
Геймеры обвиняют Battlestate Games в том, что они слишком сильно задрали цену на новое издание Escape from Tarkov: The Unheard Edition. Издание стоит 11 тысяч рублей.