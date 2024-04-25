EA вдвое повысила цены в турецких магазинах PlayStation и Xbox Series

Electronic Arts вдвое повысила цены на свои игры в турецких магазинах PS Store и Microsoft Store.

It Takes Two. Фото Electronic Arts

В некоторых случаях цены доходят до 11,5 тысячи рублей.

Обновленный прайс на игры от EA теперь выглядят так: