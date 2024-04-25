EA вдвое повысила цены в турецких магазинах PlayStation и Xbox Series
Electronic Arts вдвое повысила цены на свои игры в турецких магазинах PS Store и Microsoft Store.
It Takes Two.
Фото Electronic Arts
В некоторых случаях цены доходят до 11,5 тысячи рублей.
Обновленный прайс на игры от EA теперь выглядят так:
Dead Space — 8300 рублей;
It Takes Two — 4298 рублей;
Mass Effect Legendary Edition — 7450 рублей;
Star Wars Jedi: Fallen Order — 5100 рублей;
Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition — 10 200 рублей;
EA Sports FС 24 Ultimate Edition — 11 300 рублей.
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