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Сегодня, 18:10

Nintendo добралась до Palworld — что японцы требуют от разработчиков

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Palworld.
Фото Pocket Pair

Юристы Nintendo потребовали от моддеров удалить все модификации для Palworld, где можно заметить настоящих покемонов.

Palworld.
Фото Pocket Pair

Один из энтузиастов анонсировал модификацию, которая заменит зверей из Palworld на покемонов, а главного персонажа игры на Эша Кетчума. Почти сразу после публикации трейлера японская компания потребовала удалить записи.

Pokemon&nbsp;GO. Пикачу отправляется в шахты — для Palword делают мод с настоящими покемонами

Пользователи опасаются, что рано или поздно Nintendo доберется и до разработчиков Palworld. Однако глава студии заявил, что игра прошла юридическую проверку перед выходом и ей удалось избежать разбирательств.

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