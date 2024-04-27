Fallout 5 может выйти гораздо раньше — Bethesda планирует передать серию другой студии

То, что Fallout 5 придется ожидать еще годы, давно известно — Bethesda делает игры долго, а после Starfield наступит очередь TES VI, которую ждут уже 13 лет.

Тем удивительнее новости о том, что новая часть Fallout может появиться гораздо раньше — только заниматься ей будет другая студия.

Судя по слухам, толчком к этому стала невероятная популярность сериала Fallout и сопутствующий ей всплеск продаж.

Один из очевидных кандидатов на роль разработчиков новой игры — это студия Obsidian, в свое время сделавшая Fallout: New Vegas и проявлявшая желание работать по франшизе и дальше. В настоящий момент и Bethesda, и Obsidian принадлежат Microsoft, поэтому юридических преград возникнуть не должно.