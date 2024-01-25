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Будет суд? Владельцы бренда «Покемон» проверят Palworld на плагиат

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Pocket Pair, Inc.

Не заметить схожесть «хайпанувшей» Palworld с серией Pokemon невозможно. Пока правообладатели оригинальной франшизы ограничивались лишь блокировкой модов, добавляющих в Palworld покемонов, но сейчас все может измениться.

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Юристы The Pokemon Company заявили, что проведут тщательное расследование на предмет плагиата в «игре, по поводу которой к ним поступает много обращений». Сомнительно, что в Palwolrd найдутся чужие ассеты. Однако ранее игроки замечали, что многие «палы» в игре напоминают покемонов, созданных нейросетью — а нейросети, как известно, частенько пересекают границу плагиата.

Источник: app2top
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