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24 апреля, 16:55

Мем вышел из-под контроля — «Альтушка для скуфа» вошла в топ продаж Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Российская визуальная новелла по мемам об «альтушке с Госуслуг» и «скуфе» вышла в Steam — и быстро обрела успех.

В настоящий момент у вышедшей 21 апреля «Альтушки для скуфа» 2 461 обзор при 83% положительных отзывов. Между тем стоит игра дешево — всего 169 рублей.

Альтушка. Российский разработчик делает игру про пивного танкиста, которому приснилась «альтушка» с «Госуслуг»

Более того, сейчас игра возглавляет российский топ продаж в Steam, обходя Rust и Baldur's Gate 3. Интересно, что это не единственная игра на эту тему — готовится к выходу еще одна новелла с похожим названием «Альтушка с Госуслуг».

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