Знаток «Что? Где? Когда?» попал в список комментаторов The International 10

Компания Valve огласила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир The International 10.

В список русскоязычных комментаторов попали Алексей Solo Березин, Даниил Dendi Ишутин и знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, для которого это станет первым появлением на главном турнире по Dota 2. Полный список русскоязычных кастеров The International 10 доступен ниже.

The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в Бухаресте (Румыния), призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.