Киберспорт
Новости
Статьи DOTA CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт

Знаток «Что? Где? Когда?» попал в список комментаторов The International 10

14:34

Компания Valve огласила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир The International 10.

В список русскоязычных комментаторов попали Алексей Solo Березин, Даниил Dendi Ишутин и знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, для которого это станет первым появлением на главном турнире по Dota 2. Полный список русскоязычных кастеров The International 10 доступен ниже.

The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в Бухаресте (Румыния), призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Сегодня Овечкину — 36. Какие рекорды ему осталось побить?
Топ-10 лучших игроков FIFA 22. Самый крутой — не Роналду, и тут есть даже Мостовой
ВАДА обвинило 63 спортсмена из-за данных Московской антидопинговой лаборатории
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд