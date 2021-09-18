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Российская Gambit Esports получила слот на чемпионате мира по Valorant

02:20

Российская Gambit Esports заработала слот на VALORANT Champions 2021. Команда выступит на чемпионате мира вне зависимости от результатов на VCT Masters Berlin.

VALORANT Champions 2021 пройдет с 2 по 12 декабря в Берлине. На турнире сыграют 16 команд.

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Евгений Козинов все материалы автора

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