Российская Gambit Esports получила слот на чемпионате мира по Valorant
02:20
Российская Gambit Esports заработала слот на VALORANT Champions 2021. Команда выступит на чемпионате мира вне зависимости от результатов на VCT Masters Berlin.
VALORANT Champions 2021 пройдет с 2 по 12 декабря в Берлине. На турнире сыграют 16 команд.
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