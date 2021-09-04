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Coldzera вступил в переговоры с FURIA Esports

12:58

Профессиональный игрок в CS:GO Марсело coldzera Давид продолжает поиски новой команды, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, после того, как Team Liquid не смогли договориться об условиях контракта с бразильским игроком, с ним в переговоры вступили FURIA Esports. Сообщается, что coldzera хочет прописать в контракте пункт, согласно которому он сможет покинуть FURIA в случае предложения от топ-команды.

Предыдущей командой coldzera была FaZe Clan.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/coldzera-vedyet-peregovory-s-furia-esports-1048431/

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Иван Торопцев все материалы автора

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