Coldzera вступил в переговоры с FURIA Esports

Профессиональный игрок в CS:GO Марсело coldzera Давид продолжает поиски новой команды, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, после того, как Team Liquid не смогли договориться об условиях контракта с бразильским игроком, с ним в переговоры вступили FURIA Esports. Сообщается, что coldzera хочет прописать в контракте пункт, согласно которому он сможет покинуть FURIA в случае предложения от топ-команды.

Предыдущей командой coldzera была FaZe Clan.