YouTube Gaming добавит функцию рейдов на этой неделе

Блогер Зак Басси в своих социальных сетях сообщил, что аналог функции Twitch Raid будет называться Cross Channel Redirects. Перенаправления между каналами YouTube станут доступны авторам от 1000 подписчиков в первую неделю мая.

Для тех стримеров YouTube, которые хотят получать рейды на свой канал — эта функция по стандарту будет выключена, рейды надо будет разрешать в настройках каждого канала.

Функция перенаправления аудитории (рейд) необходима стримерам для раскрутки канала, привлечения новой аудитории и заключается в следующем:

— в конце своей трансляции стример ставит автоматический переход на канал другого человека;

— аудитория стрима будет оповещена о том, что вскоре перекинется в новый профиль;

— в обозначенное время зрители отправляются на новый стрим и могут смотреть его (или покинуть чат).

На данный момент такая функция доступна и популярна на стриминговой платформе Twitch.