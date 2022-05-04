Создатели Overwatch 2 рассказали об успехах дебютной беты в своем блоге

Компания Blizzard Entertainment представили в своем блоге отчет о первой PVP-бете Overwatch 2. По словам создателей, многие игроки отреагировали на изменения вполне положительно, даже если некоторые элементы сиквела показались не доработанными.

Основными целями тестирования разработчики назвали проверку перехода на команды 5х5, новые карты и режим игры Push. А также общий баланс, стабильность сборки и сервера.

«Мы считаем, что 5 на 5 — это важная корректировка для игроков, и мы были рады услышать постоянные и положительные отзывы о том, что игроки получают больше удовольствия, чувствуют большее влияние на свои матчи и наслаждаются более быстрым темпом боя и сражений», — говорится в официальном посте в блоге разработчиков.

Blizzard отметили, что из-за основного уклона разработчиков в баланс игры некоторые другие функции и аспекты, которые игроки видят в тесте, все еще находятся в стадии разработки.

Помимо этого, компания поделилась планами на будущее. Создатели игры планируют включить больше героев, карт и геймплейных элементов. Рейтинговые бои также планируются в Overwatch 2, но этот режим еще не готов к публичному масштабному тестированию.