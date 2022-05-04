Nix: «Virtus.pro выиграла бы третий слот на мейджоре, если бы не дисквалификация»

Киберспортсмен и стример Александр «Nix» Левин заявил в своей онлайн-трансляции, что последний слот на ESL One Stockholm Dota Major 2022 должен был достаться Virtus.pro.

«Не знаю, были бы Mind Games в этом финале, если бы не дисквал Virtus.pro. Мы все прекрасно понимаем, что VP выиграли бы третий слот. Они уже доказывали это, обыграв Mind Games за 2 по 20», — заявляет киберспортсмен.

Virtus.Pro дисквалифицировали из DPC S2 для СНГ после инцидента, который произошел на первой карте матча Virtus.Pro против Mind Games в рамках плей-офф.