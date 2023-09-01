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В Starfield нашли портрет Юрия Гагарина — раньше его считали удаленным из игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

Геймеры отыскали портрет советского космонавта Юрия Гагарина — раньше появилась информация о том, что его удалили.

Starfield.
Фото Bethesda

Он висит в штаб-квартире Созвездия. Портрет основан на реальной фотографии Гагарина с той лишь разницей, что его лицо не озаряет знаменитая улыбка.

Starfield.
Фото Bethesda

Более того, в честь космонавта была названа целая планета, на которую можно отправиться и исследовать.

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