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Дмитрий Чернышенко провел фиджитал-урок в рамках просветительского марафона «Поделись своим знанием»

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1 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел фиджитал-урок для школьников и студентов в Лицее Иннополис (Республика Татарстан) в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание». На нем он рассказал о фиджитал спорте, его влиянии на гармоничное развитие личности за счет сочетания классического и киберспорта.

Чернышенко поздравил собравшихся с Днем знаний и отметил важность инноваций в современном образовании.

«Обучение играет огромную роль в становлении личности, общества и государства. Оно закладывает научный, культурный, творческий, технологический фундамент и делает нас единым народом. Президент Владимир Путин не раз говорил, что система образования должна соответствовать современным вызовам. Очень много ребят задает вопрос о том, как попасть в мир будущего — фиджитал мир», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что сегодня очень важно сочетать баланс цифры и физики.

«Принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта», — отметил зампред правительства.

Первое глобальное международное событие в инновационном формате — Игры Будущего — пройдет в Казани в 2024 году.

«Мы увидим спорт будущего в уникальной комбинации самых динамичных спортивных дисциплин с популярными компьютерными играми. Участники и гости первых Игр получат уникальную возможность вписать себя в историю. Приглашаю всех ребят присоединяться к нашему фиджитал-движению!» — заявил Чернышенко.

С 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдет международный мультиспортивный турнир Игры Будущего. Его участники будут состязаться в 16 дисциплинах, которые совмещают в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital) и объединяют классический спорт и киберспорт.

Дмитрий Чернышенко
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