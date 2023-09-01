Появилась таблица участников The International 2023 — россиян в списке больше всех
Valve опубликовала официальные списки участников The International 2023. Россиян в таблице оказалось больше всего.
Dota 2.
Фото Valve
Всего в этом году 29 участников из стран бывших республик СССР — это абсолютный рекорд:
— Россия — 19 игроков;
— Украина — 4 игрока;
— Беларусь — 3 игрока;
— Казахстан — 2 игрока;
— Молдова — 1 игрок.
Dota 2.
Фото Valve
Также стали известны команды, которые примут участие в The International 2023 в Сиэтле. Турнир пройдет с 14 по 29 октября 2023 года.
Все участники The International 2023:
- Team Liquid
- Gaimin Gladiators
- Tundra
- 9Pandas
- Evil Geniuses
- PSG.LGD
- Rebellion
- Talon Esports
- beastcoast
- Team Spirit
- TSM
- BetBoom
- Azure Ray
- nouns
- Virtus.pro
- Keyd Stars
- Thunder
- Entity
- Team SMG
- Quest
О призовых в этом году пока что ничего не известно.
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