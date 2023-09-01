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Сегодня, 15:55

Появилась таблица участников The International 2023 — россиян в списке больше всех

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Team Spirit.
Фото Twitter

Valve опубликовала официальные списки участников The International 2023. Россиян в таблице оказалось больше всего.

Dota 2.
Фото Valve

Всего в этом году 29 участников из стран бывших республик СССР — это абсолютный рекорд:

— Россия — 19 игроков;
— Украина — 4 игрока;
— Беларусь — 3 игрока;
— Казахстан — 2 игрока;
— Молдова — 1 игрок.

Dota 2.
Фото Valve

Также стали известны команды, которые примут участие в The International 2023 в Сиэтле. Турнир пройдет с 14 по 29 октября 2023 года.

Все участники The International 2023:

  • Team Liquid
  • Gaimin Gladiators
  • Tundra
  • 9Pandas
  • Evil Geniuses
  • PSG.LGD
  • Rebellion
  • Talon Esports
  • beastcoast
  • Team Spirit
  • TSM
  • BetBoom
  • Azure Ray
  • nouns
  • Virtus.pro
  • Keyd Stars
  • Thunder
  • Entity
  • Team SMG
  • Quest

О призовых в этом году пока что ничего не известно.

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