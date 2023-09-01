Появилась таблица участников The International 2023 — россиян в списке больше всех

Valve опубликовала официальные списки участников The International 2023. Россиян в таблице оказалось больше всего.

Dota 2. Фото Valve

Всего в этом году 29 участников из стран бывших республик СССР — это абсолютный рекорд:

— Россия — 19 игроков;

— Украина — 4 игрока;

— Беларусь — 3 игрока;

— Казахстан — 2 игрока;

— Молдова — 1 игрок.

Dota 2. Фото Valve

Также стали известны команды, которые примут участие в The International 2023 в Сиэтле. Турнир пройдет с 14 по 29 октября 2023 года.

Все участники The International 2023:

Team Liquid

Gaimin Gladiators

Tundra

9Pandas

Evil Geniuses

PSG.LGD

Rebellion

Talon Esports

beastcoast

Team Spirit

TSM

BetBoom

Azure Ray

nouns

Virtus.pro

Keyd Stars

Thunder

Entity

Team SMG

Quest

О призовых в этом году пока что ничего не известно.