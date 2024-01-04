Умер Никлаус Вирт — создатель языка программирования Pascal

1 января жизни скончался Никлаус Вирт, не доживя до своего 90-летия менее двух месяцев. Вирт, крупный швейцарский ученый-информатик, получил наибольшую известность как автор языка программирования «Паскаль», оказавшего значительное влияние на развитие IT-сферы.

Современные «потомки» этого языка вроде Delphi и Free Pascal развиваются и сейчас. Часто отмечается, что идеи Вирта опережали развитие индустрии на годы, а иногда и на десятилетия.