В возрасте 88 лет скончался Геннадий Гладков, народный артист России и известный композитор. Даже если вам незнакомо его имя — вы наверняка слышали его песни.

От полюбившихся целым поколениям детей мультфильмов вроде «Малыша и Карлсона» и «Бременских музыкантов», до лучших советских фильмов — «Джентльменов удачи», «Обыкновенного чуда», «Формулы любви»... Геннадий Игоревич не только писал, но и сам исполнял некоторые песни. Всего он принимал участие в работе более чем над сотней фильмов.