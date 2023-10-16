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Умер композитор Геннадий Гладков — его музыку знали все

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Геннадий Гладков.
Фото Global Look Press

В возрасте 88 лет скончался Геннадий Гладков, народный артист России и известный композитор. Даже если вам незнакомо его имя — вы наверняка слышали его песни.

От полюбившихся целым поколениям детей мультфильмов вроде «Малыша и Карлсона» и «Бременских музыкантов», до лучших советских фильмов — «Джентльменов удачи», «Обыкновенного чуда», «Формулы любви»... Геннадий Игоревич не только писал, но и сам исполнял некоторые песни. Всего он принимал участие в работе более чем над сотней фильмов.
Источник: ТАСС
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