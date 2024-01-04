Минус компьютер — как 9-летний мальчик нанес ущерба на 28 тысяч долларов

В интернете завирусилось видео, которое показывает результат детского погрома. 9-летний мальчик, дождавшись, когда взрослые уедут на похороны, взломал дверь в закрытую комнату своего дяди и устроил там настоящий погром.

Под раздачу юного разрушителя попал игровой компьютер, комиксы, редкие коллекционные фигурки, диски — всего имущества погибло на 28 тысяч долларов.

Впрочем, родители мальчика не стали отделываться фразами вроде «он просто играет», а возместили ущерб с избытком, заплатив 36 тысяч долларов.

Сообщается, что владелец коллекции больше не принимает гостей, ребенок теперь остается на праздники дома, а его папа нашел новую работу, чтобы больше проводить времени с сыном и, вероятно, возместить финансовые потери.