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Сегодня, 21:27

Новые блокбастеры Ubisoft появятся в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Исследуя базу данных SteamDB, пользователи наткнулись на кое-что любопытное. Судя по созданным там страницам, в Steam появится не только вышедший в октябре Assassin's Creed: Mirage, но и «пиратский» экшен Skull & Bones.

S.T.A.L.K.E.R. 2. GTA 6, S.T.A.L.K.E.R 2 и другие долгострои — видеоигры, выхода которых уже устали ждать

Его релиз назначен уже на 16 февраля — разумеется, если многострадальную игру не перенесут в очередной раз. Также нет гарантий того, что перечисленные проекты выйдут в Steam сразу же, а не спустя какое-то время.

Источник: TG-канал Steam Community
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