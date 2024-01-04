Новые блокбастеры Ubisoft появятся в Steam

Исследуя базу данных SteamDB, пользователи наткнулись на кое-что любопытное. Судя по созданным там страницам, в Steam появится не только вышедший в октябре Assassin's Creed: Mirage, но и «пиратский» экшен Skull & Bones.

Его релиз назначен уже на 16 февраля — разумеется, если многострадальную игру не перенесут в очередной раз. Также нет гарантий того, что перечисленные проекты выйдут в Steam сразу же, а не спустя какое-то время.