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Сегодня, 20:55

Появились первые оценки Spider-Man 2 — игра вышла отличной

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

В Сети стали доступны первые оценки «Человека-паука 2» от Sony — игра ожидаемо привела критиков в восторг. На момент написания новости общая оценка составляла 91 балл из ста — игру порекомедовало каждое из 112 изданий.

Spider-Man 2. В «Человеке-пауке 2» погибнет хорошо знакомый геймерам злодей

Обзорщики хвалили как геймплей, ставший более разнообразным за счет присутствия сразу двух главных героев, так и сюжет. Впрочем, отдельные журналисты заметили, что начинается он чересчур медленно.

Порадовал всех и увеличившийся Нью-Йорк, наполненный не только сюжетным, но и побочным контентом. Критика относилась к «неровной» графике — дескать, местами она просто великолепная, а местами выглядит тускло.

Источник: OpenCritic
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