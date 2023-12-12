The Day Before — первая за 12 лет игра, получившая 1 балл из 10 от IGN

The Day Before установила настоящий рекорд — издание IGN поставило ей ровно 1 балл из 10. Раньше похожих результатов удостаивались очень и очень немногие игры — например, некий симулятор самообороны из 2011 года.

В кратком резюме ревьюер упомянул, что ему просто страшно запускать ЭТО, и позавидовал тем, кому повезло не играть в The Day Before.

В соцсетях разработчики объяснили причину провала проекта — «Это был наш первый большой проект. Дерьмо случается». Нельзя сказать, что игроков сильно порадовала эта информация.