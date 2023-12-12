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Сегодня, 12:34

Игроки, купившие The Day Before в Steam, могут легко вернуть за нее деньги

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mytona, издатель провалившейся спустя считанные дни после релиза The Day Before, выпустили заявление.

The Day Before. Якутская студия закрылась спустя несколько дней после релиза своей игры — The Day Before уже не поправят

В нем они извинились перед игроками за то, что проект не оправдал их ожиданий, и заявили о том, что ведут переговоры со Steam, чтобы любой желающий игрок мог получить возврат средств. Впрочем, это и без того несложно — в большинстве случаев техподдержка Valve идет навстречу даже тем игрокам, которые играли более 2 часов.

К слову, вчера в Интернет утекла внутренняя информация из студии-разработчика. Согласно ей, было продано чуть более 200 тысяч копий игры, но к моменту написания поста более 100 тысяч из них вернули.

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