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Сегодня, 17:01

Россиянки из Nigma Galaxy победили на турнире по Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото vk.com/nigmagalaxy

Киберспортивная команда Nigma Galaxy Female одержала победу на женском турнире по Counter-Strike 2 — ESL Impact League Season 4. В финале «Нигма» сошлась с польской командой NAVI Javelins и одержала победу со счетом 2:0.

Теперь победительницы, большая часть которых из России, разделят главный приз в размере 50 000 долларов. Интересно, что женский состав Nigma Galaxy становится победителем ESL Impact League уже в четвертый раз подряд.

Источник: Liquipedia
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