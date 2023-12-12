Россиянки из Nigma Galaxy победили на турнире по Counter-Strike 2

Киберспортивная команда Nigma Galaxy Female одержала победу на женском турнире по Counter-Strike 2 — ESL Impact League Season 4. В финале «Нигма» сошлась с польской командой NAVI Javelins и одержала победу со счетом 2:0.

Теперь победительницы, большая часть которых из России, разделят главный приз в размере 50 000 долларов. Интересно, что женский состав Nigma Galaxy становится победителем ESL Impact League уже в четвертый раз подряд.