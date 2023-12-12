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Сегодня, 18:55

God of War Ragnarok: Valhalla выйдет уже сегодня — разработчики выпустили трейлер с подсказками

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Дополнение Valhalla для God of War: Ragnarok станет доступно уже сегодня в 20.00 для PlayStation 4 и 5. Перед этим студия Santa Monica выпустила трейлер с заголовком «Пять официальных фактов», в очередной раз подчеркнув, что новая глава истории Кратоса будет roguelike.

Это значит, что смерть станет не просто гейм-овером, но частью игрового процесса, а игрокам придется пробовать разные билды.

God of&nbsp;War. God of War: Ragnarok получит бесплатное дополнение Valhalla — оно выйдет уже на следующей неделе

Также разработчики посоветовали сначала пройти основную кампанию игры, чтобы не нахвататься спойлеров, и напомнили, что Valhalla будет бесплатной.

Источник: YouTube
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