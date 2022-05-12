Стало известно, когда состоится релиз ремейка Dead Space

Компания EA в своем пресс-релизе сообщила, что ремейк классического научно-фантастического хоррора на выживание выйдет на Xbox Series X|S, PS5 и ПК 27 января 2023 года.

Разработчики рассказали, что игру воссоздали с со всеми тонкостями оригинальной части с использованием игрового движка Frostbite.

«Разработка этого ремейка доставила нам в Motive большое удовольствие, поскольку мы — настоящие поклонники франшизы и хотим относиться к ней с уважением, которого она заслуживает. Было также интересно наблюдать за реакцией игроков. Мы добились больших успехов на пути к альфа-версии и рады сообщить, что игра выйдет в январе следующего года. Не можем дождаться, когда игроки, как старые, так и новые, увидят, как мы улучшили оригинальный опыт в ремейке, чтобы он был столь же впечатляющим для нового поколения», — рассказал старший продюсер Dead Space Филипп Дюшарм.

Dead Space — культовый научно-фантастический survival horror с элементами шутера от третьего лица, разработанная студией EA Redwood Shores и выпущенная Electronic Arts для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 в 2008 году.