Стримерша Amouranth купила акции Amazon на миллион долларов

Популярная на платформе Twitch стримерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса рассказала на своей личной странице в Twitter о новом вложении в акции компании Amazon. Девушка купила 500 акций за 2,1 тысяч долларов за штуку.

Ранее новая бизнес-леди также приобрела заправочную станцию, долю в сети магазинов 7-Eleven, компанию по производству надувных игрушек для бассейнов, акции VISA, Activision Blizzard и рейтингового агентства S&P Global. В планах девушки создать себе уровень пассивного дохода, превышающего активный.

Amouranth является одной из самых популярных стримерш на Twitch — у ее канала более 5 млн фолловеров.