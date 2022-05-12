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Сегодня, 17:21

Стримерша Amouranth купила акции Amazon на миллион долларов

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Кейтлин «Amouranth» Сирагуса.

Популярная на платформе Twitch стримерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса рассказала на своей личной странице в Twitter о новом вложении в акции компании Amazon. Девушка купила 500 акций за 2,1 тысяч долларов за штуку.

Ранее новая бизнес-леди также приобрела заправочную станцию, долю в сети магазинов 7-Eleven, компанию по производству надувных игрушек для бассейнов, акции VISA, Activision Blizzard и рейтингового агентства S&P Global. В планах девушки создать себе уровень пассивного дохода, превышающего активный.

Amouranth является одной из самых популярных стримерш на Twitch — у ее канала более 5 млн фолловеров.

Источник: https://gamerant.com/amouranth-amazon-twitch-investment/
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