Телеканал AMC снимет сериал по мотивам игры Alan Wake

По случаю годовщины выхода Alan Wake разработчики Remedy Entertainment выпустили ролик на своем YouTube-канале, где поделились новостями на счет игры.

Помимо обновления для Alan Wake Remastered и Alan Wake 2 сценарист Сэм Лейк и исполнитель роли Уэйка Илкка Вилли рассказали, что телеканал AMC, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы», приобрел права на сериал по мотивам видеоигры Alan Wake.

Производство телеадаптации должно стартовать позже. Никаких подробностей о проекте пока не раскрывают, но студия Remedy обещает рассказать подробности о проекте по мере поступления.