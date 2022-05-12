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Сегодня, 22:05

Телеканал AMC снимет сериал по мотивам игры Alan Wake

Пьеретта АРКАН
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Стало известно, кто снимет сериал по мотивам Alan Wake.

По случаю годовщины выхода Alan Wake разработчики Remedy Entertainment выпустили ролик на своем YouTube-канале, где поделились новостями на счет игры.

Помимо обновления для Alan Wake Remastered и Alan Wake 2 сценарист Сэм Лейк и исполнитель роли Уэйка Илкка Вилли рассказали, что телеканал AMC, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы», приобрел права на сериал по мотивам видеоигры Alan Wake.

Производство телеадаптации должно стартовать позже. Никаких подробностей о проекте пока не раскрывают, но студия Remedy обещает рассказать подробности о проекте по мере поступления.

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