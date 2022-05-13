Разработчики бестселлера Genshin Impact официально анонсировали Zenless Zone Zero

Студия miHoYo опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер новой урбанистической экшен-RPG под названием Zenless Zone Zero. Авторы нового мира обещают захватывающий сюжет, футуристический стиль, неповторимых персонажей в аниме-стилистике и захватывающую боевую систему. О последнем можно судить из нового трейлера, где стилистика боя очень схожа с Honkai Impact.

Само действие новой игры развернется в постапокалиптическом японском мегаполисе Новая Эрида. Цивилизацию посетило сверхъестественное бедствие под названием «Пустоты», которое практически всецело уничтожило современный мир. «Пустоты» создают хаотичные параллельные измерения с таинственными монстрами, с которыми предстоит сражаться главным героям — специально обученным проводникам «Прокси».

Игроки уже могут подать заявку на участие в тестировании игры, подав заявку на официальном сайте.

У проекта пока нет даты релиза, но известно, что игра будет доступна сначала для ПК и мобильных устройств, а позже и для игроков консолей.

Zenless Zone Zero — новая игра в жанре экшен-RPG от китайской студии miHoYo, известной своими играми Genshin Impact и Honkai Impact 3rd по всему миру.