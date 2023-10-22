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Сегодня, 10:41

Смит о Virtus.pro и Team Spirit на турнире The International: «Топим за своих!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в комментарии для «СЭ» оценил успехи российских команд в турнире The International по Dota 2.

«Впервые такое количество российских киберспортсменов оказалось на этом соревновании. Мы за них болеем, поддерживаем. Очень верим, что успех российских клубов, который был уже достигнут, повторится. Ставки делать не буду, никогда их не делал. Мы очень сильно топим за своих!» — сказал Смит «СЭ».

Team Spirit, российская команда по Dota 2 и чемпионы The International 2023 года, прошла в следующий этап турнира, не потерпев ни одного поражения. Вместе с ними бороться за относительно скромные призовые отправились китайские LGD Gaming и Azure Ray, а также голландская Team Liquid.

Пройти дальше по турниру также есть шансы у еще двух российских команд — 9Pandas и Virtus.pro.

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