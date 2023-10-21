Физику велосипеда в «Человеке-пауке 2» сравнили с GTA: San Andreas — в игре 19-летней давности она не хуже

Трудно отрицать, что «Человека-паук 2» от Sony выглядит просто прекрасно. Тем не менее, даже там умудрились отыскать недостатки. Речь идет о физике поездок на велосипеде, которым может воспользоваться главный герой.

Игроки врезались в едущий автомобиль, что не произвело на велосипед Питера Паркера никакого впечатления, а затем сделали то же самое в GTA: San Andreas, которая вышла в начале 2000-х — и Си-Джей, ойкнув, свалился прямо на мягкое место. Что же, трудно сделать игровой мир, идеальный во всем.