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Сегодня, 22:45

Безумные размеры и Куба — новые слухи о карте GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Судя по новым «инсайдам» о GTA 6, финальный вариант карты игры будет просто гигантским — более чем в 7 раз (!) больше, чем в GTA 6. Кроме того, по ходу развития сюжета игрокам станет доступна Куба — целый остров (или, по крайней мере, его часть) неподалеку от Вайс-Сити.

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А вот знаменитый Майями-Бич, прототип одной из локаций трейлера, в самом начале игры увидеть не удастся — также придется сначала проходить сюжет. Разумеется, относиться к перечисленным слухам следует с осторожностью.

Источник: Twitter
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