Nintendo приостанавливает поставки консолей и игр в Россию

Компания Nintendo приняла решение приостановить поставки своих товаров в Россия на неопределенный срок, сообщает ТАСС, ссылаясь на Nikkei.

Отмечается, что решение связано с проблемами логистики и оплаты на территории РФ из-за введенных санкции.

Японская фирма ранее предпринимала попытки ограничения работы своих продуктов на территории России. Компания полностью отключила цифровой магазин eShop в России — это связано со сложностями оплаты с российских карт из-за санкций.

Nintendo не сообщила, когда планирует вернуться на российский рынок.