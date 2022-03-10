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Сегодня, 11:32

Nintendo приостанавливает поставки консолей и игр в Россию

Игорь Константинов
Nintendo приостанавливает поставки консолей и игр в Россию.

Компания Nintendo приняла решение приостановить поставки своих товаров в Россия на неопределенный срок, сообщает ТАСС, ссылаясь на Nikkei.

Отмечается, что решение связано с проблемами логистики и оплаты на территории РФ из-за введенных санкции.

Японская фирма ранее предпринимала попытки ограничения работы своих продуктов на территории России. Компания полностью отключила цифровой магазин eShop в России — это связано со сложностями оплаты с российских карт из-за санкций.

Nintendo не сообщила, когда планирует вернуться на российский рынок.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14018013
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