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Сегодня, 11:24

Sony приостанавливает поддержку ПО и Playstation Store в России

Игорь Константинов
Sony приостанавливает поддержку ПО и Playstation Store в России.
Фото Global Look Press

Производитель PlayStation компания Sony заявила о приостановке поддержки программного обеспечения консоли и Playstation Store в России.

«Мы останавливаем все поставки программного и аппаратного обеспечения, релиз Gran Turismo 7 и работу PlayStation Store в России», — написано в обращении PlayStation в Instagram.

В Playstation Store нельзя ничего приобрести уже сейчас. Также нельзя добавлять бесплатные игры, в том числе из ежемесячной раздачи PS Plus. Онлайн-режим в играх работает.

Sony также заявили, что приостанавливает продажу дисковых версий и консолей на территории России. Но играть в купленные игры и обновлять их можно.

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