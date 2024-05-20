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Абдуллин прокомментировал победу Team Spirit на PGL Wallachia 2024: Season 1

Виктория Кравченко
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин прокомментировал победу Team Spirit на PGL Wallachia 2024: Season 1.

«Team Spirit просто вышла из ямы, в которой была, теперь снова будет фаворитом во всех турнирах. Возможно, снова будут интересные финалы. До этого Team Falcons с Malr1ne всех жарила по 3:0», — цитирует Абдуллина Cybersport.Metaratings.ru.

Вечером 19 мая Team Spirit обыграла Xtreme Gaming в гранд-финале турнира PGL Wallachia 2024: Season 1 по Dota 2. Противостояние было завершено со счетом 3:2 по картам. В тяжелой борьбе по результатам пяти карт команда из Восточной Европы забрала первое место и 300 тысяч долларов призовых.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kingr-team-spirit-vyshla-iz-yamy-vozmozhno-snova-budut-interesnye-finaly-364764/
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