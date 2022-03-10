Google ограничивает работу Google Play в России

Американская компания Google временно ограничит работу магазина приложений в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

В Play Market в России покупка игр и приложений станет недоступной, в том числе с использованием Google Play. При этом бесплатные приложения останутся в магазине.

В компания отметили, что ситуация может поменяться.

Ранее Google уже приостановила все функции монетизации YouTube для российских пользователей. Подписки YouTube Premium и YouTube Music также стали недоступны в России.