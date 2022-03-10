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Сегодня, 11:52

Google ограничивает работу Google Play в России

Игорь Константинов
Google ограничивает работу Google Play в России.

Американская компания Google временно ограничит работу магазина приложений в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.
В Play Market в России покупка игр и приложений станет недоступной, в том числе с использованием Google Play. При этом бесплатные приложения останутся в магазине.
В компания отметили, что ситуация может поменяться.
Ранее Google уже приостановила все функции монетизации YouTube для российских пользователей. Подписки YouTube Premium и YouTube Music также стали недоступны в России.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14018965?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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