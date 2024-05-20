«Огнедышащий» компьютер, собранный для NVIDIA, впечатляет

Австралийский магазин TAG Mods собрал уникальный компьютер Year of the Dragon специально для NVIDIA GeForce. «Год дракона» выглядит по-настоящему впечатляюще, особенно в подходящем освещении.

Правда, возникают вопросы к безопасности использования железа в столь необычной компоновке. Но, вероятно, собиравшие компьютер, позаботились о всех мелочах. Купить такого зверя пока нельзя — его нет в продаже на сайте.