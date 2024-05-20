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Сегодня, 13:40

Багреев рассказал, что думает о чемпионе Dacha Belgrade 2024 по CS2 — команде MOUZ

Виктория Кравченко
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Стример и киберспортсмен Илья fANDER Багреев рассказал, что думает о чемпионе Dacha Belgrade 2024 по CS2 — команде MOUZ.

«Лучшая ли сейчас MOUZ команда в мире на данный момент? Сложно сказать, потому что мне кажется, было бы интересно посмотреть в формате BO5 противостояние с FaZe Clan. После такой игры будет видно. В любом случае видно, что ребята хоть и молодые, но перестройка после Major пошла прям очень круто. Ребята смогли свои эмоциональные барьеры преодолеть и показать крутую игру, при этом мне очень нравится, как раскрыл свой потенциал Brollan», — цитирует Cybersport.Metaratings.ru.

Турнир Dacha Belgrade 2024 проходил с 14 по 19 мая в LAN-формате в Сербии. Восемь команд разыгрывали призовой фонд 500 тысяч долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fander-govorit-o-kakoi-to-ere-mouz-ne-stoit-cs2-ochen-nestabilnaya-igra-364768/
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