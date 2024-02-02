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2 февраля, 23:35

Названа дата релиза нового Battlefield — придется подождать

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото EA

Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что новая часть Battlefield выйдет осенью 2025 года. Это совпадает с официальными заявлениями, согласно которым очередной Battlefield и The Sims 5 не выйдут ранее 2025 года.

Battledield 2042. В новом Battlefield будут самые реалистичные разрушения

Вероятно, новая часть Battlefield будет обладать продвинутой моделью разрушения объектов — это стало известно из описания вакансий. А вот достоверных сведений насчет эпохи и сеттинга проекта пока нет.

Источник: TG-канал hypervawe
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