Названа дата релиза нового Battlefield — придется подождать

Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что новая часть Battlefield выйдет осенью 2025 года. Это совпадает с официальными заявлениями, согласно которым очередной Battlefield и The Sims 5 не выйдут ранее 2025 года.

Вероятно, новая часть Battlefield будет обладать продвинутой моделью разрушения объектов — это стало известно из описания вакансий. А вот достоверных сведений насчет эпохи и сеттинга проекта пока нет.