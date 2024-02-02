Google создал «убийцу Midjourney» — нейросеть уже можно попробовать

Google представил собственную нейросеть ImageFX, позволяющую создавать картинки — и выглядят результаты ее работы очень и очень хорошо.

Одно из основных преимуществ новинки перед сервисами вроде Midjourney — раздельное распознавание тегов, которые можно редактировать сразу в выпадающих меню. Нейросеть бесплатна, но доступ к ней предоставляется через лист ожидания — достаточно воспользоваться VPN и ввести свою почту.

Кроме того, разработчики предупреждают, что генерировать сексуальный, жестокий и оскорбительный контент не получится, а все изображения помечаются невидимой человеческому глазу вотермаркой.