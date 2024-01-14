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Сегодня, 14:35

В новом Battlefield будут самые реалистичные разрушения

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото EA DICE

Описание одной из доступных на сайте EA вакансий раскрывает интересные подробности новой части Battlefield. В частности, директору по спецэффектам предлагается помочь студии «создать самые реалистичные и потрясающие эффекты разрушения в индустрии», а в требуемых навыках указывается умение «создавать оптимизированные и гиперреалистичные эффекты разрушения».

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В свое время многие игроки раскритиковали разрушаемость в Battlefield 2042 — и, похоже, разработчики решили учесть критику.

Источник: Tech4gamers
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