В новом Battlefield будут самые реалистичные разрушения

Описание одной из доступных на сайте EA вакансий раскрывает интересные подробности новой части Battlefield. В частности, директору по спецэффектам предлагается помочь студии «создать самые реалистичные и потрясающие эффекты разрушения в индустрии», а в требуемых навыках указывается умение «создавать оптимизированные и гиперреалистичные эффекты разрушения».

В свое время многие игроки раскритиковали разрушаемость в Battlefield 2042 — и, похоже, разработчики решили учесть критику.