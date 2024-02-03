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3 февраля, 13:10

The Last of Us 3 быть — об этом сказал сам создатель серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

В документальном фильме о создании The Last of Us Part 2 создатель серии обмолвился о возможном триквеле.

The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

По словам Нила Дракманна, у него уже есть готовый концепт для предстоящего проекта, однако ни сюжета, ни каких-то деталей игры у него пока нет.

The Last Of&nbsp;Us&nbsp;Part 2. Ремастер The Last of Us Part 2 вновь порвал чарты PlayStation 5 — почему к игре стоит вернуться

«У меня еще нет сюжета, но у меня есть концепция для третьей игры, которая, как мне кажется, также восхитительна, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому у меня такое чувство, что в этой истории может быть еще одна глава», — рассказал Дракманн.

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