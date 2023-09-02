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Сегодня, 19:23

Геймеры привели хакершу EMPRESS в ярость — им не понравилась ее музыка

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хакерша EMPRESS играет на пианино — рисунок нейросети.
Фото Midjourney

Хакерша EMPRESS очень ждала релиз Starfield, и выпустила в честь него ролик, где играет на виртуальном пианино. Увы, ее подписчики не оценили импровизацию — больше всего на посте было недоуменных реакций. И это вызывало настоящую бурю эмоций.

Пересказывать реакцию EMPRESS не стоит — слишком уж много в ней нецензурных выражений. Но суть ответа свелась к тому, что Starfield — одна из лучших ролевых игр в истории, а кто считает иначе, тот нехороший человек без вкуса. После этого хакерша отключила у себя на канале негативные реакции, посоветовав хейтерам «дать себе пощечину и умереть от фрустрации».

Источник: TG-канал Steam Community
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