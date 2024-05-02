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Сегодня, 20:15

Какие девайсы Apple покажет на презентации 7 мая — фанатам iPad приготовиться

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Стало известно, что именно покажут на презентации Apple, которая пройдет уже 7 мая. Как и ожидалось, зрителей ждут новые версии iPad Pro c OLED-экраном, диагональю 11 и 13 дюймов на выбор, процессором М4, утонченным дизайном и новой фронтальной камерой. И iPad Air с LCD-экраном, 10,9 и 13 дюймами, процессорами М2 или М3 и новой фронтальной камерой.

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Кроме того, покажут алюминиевую версию клавиатуры Magic Keyboard и обновленный стилус Apple Pencil — теперь в черном цвете!

Источник: Apple News
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