Шейхи не жалеют денег — в Эр-Рияде состоится турнир по Starcraft 2 с рекордным призовым фондом

Starcraft 2 давно перестал быть центральной киберспортивной дисциплиной, уступив Counter-Strike 2 и Dota 2. Однако богачи из Саудовской Аравии спешат спасти положение — состязание по «Старкрафту» в рамках проводимого в Эр-Рияде турнира Esports World Cup 2024 будет обладать призовым фондом в $ 1 млн.

Не такие большие деньги для The International, но рекордные для Starcraft 2. Открытая квалификация начнется уже 4 июля, а победители определятся в августе.