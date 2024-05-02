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Сегодня, 22:05

Шейхи не жалеют денег — в Эр-Рияде состоится турнир по Starcraft 2 с рекордным призовым фондом

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starcraft 2 давно перестал быть центральной киберспортивной дисциплиной, уступив Counter-Strike 2 и Dota 2. Однако богачи из Саудовской Аравии спешат спасти положение — состязание по «Старкрафту» в рамках проводимого в Эр-Рияде турнира Esports World Cup 2024 будет обладать призовым фондом в $ 1 млн.

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Не такие большие деньги для The International, но рекордные для Starcraft 2. Открытая квалификация начнется уже 4 июля, а победители определятся в августе.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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