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Сегодня, 22:25

Самая мощная модель iPhone резко подешевела в России

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Самая мощная и дорогая модель айфона на сегодняшний день, iPhone 15 Pro Max, заметно подешевела в России. Если на релизе в конце прошлого года за него просили до 200 тысяч рублей, то сейчас, в мае 2024 года, его можно купить меньше, чем за 120 тысяч — цена просела более чем на 35%.

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Спрос на такие дорогие телефоны невысок, а всего через несколько месяцев состоятельные любители смартфонов выстроятся в очереди уже за новой моделью.

Источник: hi-tech.mail.ru
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