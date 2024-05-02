Самая мощная модель iPhone резко подешевела в России

Самая мощная и дорогая модель айфона на сегодняшний день, iPhone 15 Pro Max, заметно подешевела в России. Если на релизе в конце прошлого года за него просили до 200 тысяч рублей, то сейчас, в мае 2024 года, его можно купить меньше, чем за 120 тысяч — цена просела более чем на 35%.

Спрос на такие дорогие телефоны невысок, а всего через несколько месяцев состоятельные любители смартфонов выстроятся в очереди уже за новой моделью.