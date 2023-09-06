Игра про кота Stray превратится в мультфильм

Платформер Stray, главным героем которого был путешествующий по миру роботов рыжий кот, стал одной из самых ярких новинок прошлого года. Это принесло разработчикам как финансовый успех, так и признание игроков и прессы. Теперь же Stray экранизируют — точнее, анимируют.

Анимационной адаптацией игры займется студия Annapurna Animation, недавно выпустившая экранизацию одноименного графического романа «Нимона». Больше никаких подробностей о проекте пока не появилось.