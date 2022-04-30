God of War работает на Steam Deck лучше, чем на PS5 и PS4

YouTube канал «ElAnalistaDeBits» представил сравнение производительности Steam Deck. Портативная консоль от Valve поражает своей мощностью, превосходя в некоторых аспектах новейшие консоли.

Из тестов можно заметить, что:

— Steam Deck имеет лучшую дальность прорисовки в некоторых областях.

— На устройстве также лучшие текстуры в определенных локациях.

— Частота кадров на консоли Valve будет всегда выше 30 FPS.

— God of War на Steam Deck грузится значительно быстрее.

С подробным разбором портативной консоли можно ознакомится в нашей статье.