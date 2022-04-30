God of War работает на Steam Deck лучше, чем на PS5 и PS4
YouTube канал «ElAnalistaDeBits» представил сравнение производительности Steam Deck. Портативная консоль от Valve поражает своей мощностью, превосходя в некоторых аспектах новейшие консоли.
Из тестов можно заметить, что:
— Steam Deck имеет лучшую дальность прорисовки в некоторых областях.
— На устройстве также лучшие текстуры в определенных локациях.
— Частота кадров на консоли Valve будет всегда выше 30 FPS.
— God of War на Steam Deck грузится значительно быстрее.
С подробным разбором портативной консоли можно ознакомится в нашей статье.
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