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Сегодня, 12:20

God of War работает на Steam Deck лучше, чем на PS5 и PS4

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
God of War.
Фото Steam

YouTube канал «ElAnalistaDeBits» представил сравнение производительности Steam Deck. Портативная консоль от Valve поражает своей мощностью, превосходя в некоторых аспектах новейшие консоли.

Из тестов можно заметить, что:

— Steam Deck имеет лучшую дальность прорисовки в некоторых областях.
— На устройстве также лучшие текстуры в определенных локациях.
— Частота кадров на консоли Valve будет всегда выше 30 FPS.
— God of War на Steam Deck грузится значительно быстрее.

С подробным разбором портативной консоли можно ознакомится в нашей статье.

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