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Сегодня, 12:18

Blizzard покажет мобильную игру по Warcraft

Пьеретта АРКАН
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Blizzard покажет мобильную игру по Warcraft.

Компания Blizzard анонсировала специальную онлайн-трансляцию, посвященную мобильной игре Warcraft. Стрим пройдет 3 мая в 20:00 по московскому времени. Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта игры.
Кроме анонса, официально никаких подробностей об игре пока ещё не было.

Blizzard. Blizzard официально анонсировала Dragonflight

Ранее журналист интернет-издания Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал на форуме Resetera, что Blizzard разрабатывает как минимум две новые мобильные игры во вселенной Warcraft. Согласно слухам, одна игра напоминает AR-проект, другая что-то похожее на Clash of Clans.

19 апреля Blizzard официально анонсировала Dragonflight.

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