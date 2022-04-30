Blizzard покажет мобильную игру по Warcraft

Компания Blizzard анонсировала специальную онлайн-трансляцию, посвященную мобильной игре Warcraft. Стрим пройдет 3 мая в 20:00 по московскому времени. Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта игры.

Кроме анонса, официально никаких подробностей об игре пока ещё не было.

Ранее журналист интернет-издания Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал на форуме Resetera, что Blizzard разрабатывает как минимум две новые мобильные игры во вселенной Warcraft. Согласно слухам, одна игра напоминает AR-проект, другая что-то похожее на Clash of Clans.

19 апреля Blizzard официально анонсировала Dragonflight.